Trailer de Doutor Estranho 2 reforça chocante teoria sobre Feiticeira Escarlate

O segundo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) continua a ser comentado pelos fãs e detalhes dele reforçam uma teoria acerca da Feiticeira Escarlate.

A teoria, pautada em um suposto roteiro vazado do filme, aponta que a vilã será a Feiticeira Escarlate. Ela estaria em busca dos filhos dela em um universo paralelo. Vale apontar que os filhos de Wanda apareceram em WandaVision. No fim da série do Disney+ vemos ela em uma cabana isolada, sentada na varanda, o que é uma ilusão, visto que a verdadeira versão dela está lendo o livro Darkhold.

O trailer mostra justamente duas versões de Wanda. Uma é a que vemos falando com o Doutor Estranho, que questiona se ela sabe sobre o Multiverso. Vemos uma ambientação similar ao do fim de WandaVision, com muitas árvores em volta.

Já outra versão dela aparece com o uniforme que vemos na série enquanto ela lê o Darkhold. Pode ser que a trajada como “civil” seja uma ilusão, enquanto a outra é a verdadeira Feiticeira Escarlate.

Para complementar, no trailer, ela diz para Strange: “Você quebra as regras e se torna o herói. Eu faço isso e me torno a inimiga. Isso não parece justo”.

Assim sendo, pode ser que ela tenha escancarado as portas do multiverso (ela e todos os personagens do MCU na fase 4 praticamente) em busca dos filhos. Wanda pode ser a principal vilã de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

