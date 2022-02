Trailer de Jurassic World 3 pode indicar novo Parque dos Dinossauros

Jurassic World Domínio (Jurassic World 3) chega em breve aos cinemas, e seu mais recente trailer revela que a humanidade não aprendeu em nada com as tentativas de trazer dinossauros de volta à vida.

Santuários e parques projetados para abrigarem dinossauros trazidos de volta à vida pela ciência já estão em cena na franquia desde 1993, com Jurassic Park, e em 2015, com Jurassic World, e mesmo após as tragédias que aconteceram neste locais, o trailer para Jurassic World 3 mostra um novo parque em construção.

Para que serve o novo parque?

O último longa da atual franquia, Jurassic World: Reino Ameaçado, terminou em desastre com esses perigosos animais selvagens soltos na natureza, e o novo filme mostrará os humanos sendo forçados a coexistirem com dinossauros em todos os lugares, colocando a nossa espécie sob ameaça de extinção.

Para evitar danos ainda maiores ao mundo e à vida humana, é provável que este novo santuário construído em Jurassic World 3 seja uma tentativa de criar um novo lugar onde os dinossauros possam continuar existindo sem colocar em risco a raça humana.

No entanto, nenhum material oficial confirma os fins desta nova obra vista no trailer, que também pode servir novamente para entretenimento ou, até mesmo, como nova base de operações para personagens como Owen Grady (Chris Pratt), que tem dedicado os últimos anos de sua vida a cuidar de dinossauros e provavelmente será contra uma nova extinção da espécie.

Jurassic World 3 estreia em breve

Jurassic World: Domínio assina o fim desta nova trilogia que deu continuidade aos eventos de Jurrasic Park, clássico de Steven Spielberg que marcou os anos 90. O novo longa será dirigido por Colin Trevorrow e trará Criss Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum e grande elenco de volta à ação.

Sinopse: Jurassic World Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

O grande atrativo deste filme é a participação de membros do elenco da trilogia original, prometendo nostalgia aos espectadores que acompanharam os primórdios da franquia.

A estreia Jurassic World 3 está marcada para o dia 09 de junho nos cinemas do Brasil.