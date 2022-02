Trailer traz Zac Efron como estrela de novo filme de Stephen King

A Blumhouse e a Universal lançaram o trailer de Chamas da Vingança, adaptação do livro A Incendiária, de Stephen King. Zac Efron faz parte do elenco do filme, que chega aos cinemas e ao streaming Peacock (somente disponível nos EUA) em maio de 2022.

A prévia apresenta Charlie McGee, uma garotinha capaz de controlar a temperatura ao redor dela, que também consegue lançar chamas.

Zac Efron interpreta o pai dela, Andy McGee, que tenta protegê-la, além de ensiná-la como usar os poderes e, mais importante, no que ou em quem usar.

O lançamento simultâneo no streaming e nos cinemas revela que a Universal ainda não se sente confiante nas bilheterias em meio à pandemia de COVID-19.

Veja o trailer de Chamas da Vingança, abaixo.

Mais sobre Chamas da Vingança

A adaptação do livro de Stephen King, lançado em 1980, foi realizada por Scott Teems. O romance já foi adaptado previamente em 1984, em Chamas da Vingança, filme estrelado por Drew Barrymore.

A direção da nova versão é de Keith Thomas, com produção de Jason Blum e Akiva Goldsman, que já trabalharam juntos na franquia Atividade Paranormal.

Além de Zac Efron, o elenco de Chamas da Vingança conta com Gloria Reuben, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Tina Jung, Lanette Ware e Neven Pajkic.

Chamas da Vingança estreia em 13 de maio de 2022, nos EUA. A data de lançamento no Brasil ainda não foi divulgada.