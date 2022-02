Transformação de Carol Danvers em Capitã Marvel 2 vai empolgar fãs

Brie Larson adiantou o que os fãs podem esperar de Capitã Marvel 2, ou The Marvels. A heroína dela no MCU, Carol Danvers, terá uma transformação que vai empolgar os fãs.

Em Vingadores: Ultimato, a Capitã Marvel já mostrou uma evolução de poder. A personagem foi colocada entre as mais fortes do grupo, ficando ao lado de nomes como a Feiticeira Escarlate.

Continua depois da publicidade

Em Capitã Marvel 2, a personagem vai subir para um outro nível. A informação é da própria Brie Larson.

“No primeiro filme, ela estava desenvolvendo a força dela e eu estava desenvolvendo a minha. Ela já desenvolveu mais controle sobre os poderes. Ela consegue voar agora”, adiantou a estrela.

Brie Larson fez um paralelo entre o próprio treino. A estrela de Vingadores garante estar com o corpo mais preparado para representar toda essa força da personagem.

Com Brie Larson, Capitã Marvel 2 está em produção

Brie Larson volta em Capitã Marvel 2. A história da heroína continua após Vingadores: Ultimato e ainda deve ganhar companhia. Informações prévias sobre The Marvels afirmam que, além de Brie Larson, o filme contará com Teyonah Parris como Monica Rambeau e Iman Vellani como Kamala Khan, a nova heroína Ms. Marvel.

Além disso, a atriz britânica Zawe Ashton (Toda Arte é Perigosa) também foi escalada no papel de uma antagonista desconhecida.

O título pode até não ter pego muita gente de surpresa, mas apresenta alguns detalhes importantes sobre a trama da continuação da história da Capitã Marvel. Com o título The Marvels, é possível concluir que o longa abordará a história de mais de uma personagem com a alcunha Marvel: Ms. Marvel.

Ou seja, a jovem heroína de Iman Vellani não fará apenas uma participação especial, mas deve desempenhar um papel bastante importante na produção. Além disso, há a expectativa de que Monica apareça como a Fóton. Em WandaVision, a personagem ganha poderes.

Capitã Marvel 2, ou The Marvels, chega em 17 de fevereiro de 2023. Já a série da Ms. Marvel chegará no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir os filmes e séries da Marvel.