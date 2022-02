Tudo o que sabemos sobre o novo filme de O Senhor dos Anéis

O Senhor dos Anéis, uma das franquias mais bem-sucedidas de todos os tempos, está prestes a se expandir ainda mais pelos horizontes da Terra Média, que promete ter muita história para contar mesmo tantos anos após o lançamento dos livros de J. R. R. Tolkien.

Além da série derivada que deve pousar ainda neste ano ao catálogo da Amazon Prime Video, a New Line e a Warner Bros. Animation também estão trabalhando em um novo filme da saga, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, desta vez em animação.

Confira tudo o que já sabemos sobre o novo projeto:

O filme se passa quanto tempo antes de O Senhor dos Anéis?

A Guerra dos Rohirrim, da Warner Bros. Animation, se passa por volta de 2758 da Terceira Era, enquanto O Senhor dos Anéis começa em 3018. São cerca de 250 anos entre um filme outro.

Segundo anúncio da New Line, produtora responsável projeto, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim será um filme de anime, com direção do japonês Kenji Kamiyama e animação fornecida pela SOLA Digital Arts, que já trabalhou em Blade Runner: Black Lotus.

Do que se trata o novo filme de O Senhor dos Anéis?

O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim contará a história de Helm Hammerhand, coroado Rei de Rohan em 2741.

Hammerhand presidiu Rohan quando o reino estava em guerra contra Dunlendings, homens selvagens que mais tarde apoiaram Saruman durante O Senhor dos Anéis. O Rei Freca, dos Dunlendings, exigiu que seu filho Wulf, se casasse com a filha de Helm, que não aceitou as ameaças e matou o Rei Freca, resultando em uma guerra entre os clãs.

Muitos membros da Sociedade do Anel ainda não nasceram neste ponto da história, mas os personagens dessa era incluem Gandalf, Galadriel, Elrond, Legolas e Saruman, que não devem entrar em cena já que o novo filme da Warner Bros. Animation não promete abordar elfos ou magos.

Enquanto isso, os filmes de O Senhor dos Anéis podem ser vistos no combo Uol Play + HBO Max. Clique aqui para assinar!