Twitter de Crepúsculo faz paródia de The Batman e conta do filme responde

Robert Pattinson ainda é lembrado por interpretar Edward Cullen nos filmes de Crepúsculo e o Twitter oficial do filme de vampiros aproveitou para brincar com isso, na iminência da estreia de The Batman.

Na rede social, a conta de Crepúsculo publicou um vídeo da Bella Swan de Kristen Stewart dizendo ao Edward de Robert Pattinson: “Eu sei o que você é”.

Continua depois da publicidade

Trata-se da cena do filme em que Bella descobre que ele é um vampiro. O tuite ainda marca The Batman, como se disse que o herói é um vampiro.

Não muito tempo depois, a conta oficial do filme da DC respondeu, escrevendo: ” Verdade é finalmente revelada”.

Veja a interação entre os dois filmes, abaixo.

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.