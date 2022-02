Ultimato encerrou a franquia Vingadores, confirma Marvel

Desde a estreia de Vingadores: Ultimato já sabíamos que não veríamos outro filme da equipe tão cedo. Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, no entanto, indicou que o grupo pode não ter outro filme.

No documentário Avante: Os Bastidores de Eternos, o chefe do MCU disse que Ultimato é o último filme da equipe.

Continua depois da publicidade

“A Marvel Studios e o Universo Cinematográfico da Marvel já passaram do seu décimo aniversário e com o lançamento do último filme dos Vingadores, finalmente completamos uma Saga do Infinito de 22 filmes”, disse Kevin Feige.

Evidente que isso pode mudar e que ele tenha usado a palavra último para referir-se ao último lançado. Mas, por enquanto, ainda não há qualquer filme dos Vingadores anunciado.

Vale lembrar que, antes de Vingadores: Ultimato, os filmes da equipe sempre estavam dentro dos cronogramas divulgados oficialmente pela Marvel.

Teoria de Eternos muda completamente luta dos Vingadores e Thanos

Fãs da Marvel ainda debatem a decisão do Doutor Estranho em Vingadores: Guerra Infinita, na batalha contra Thanos. Agora, uma teoria do MCU usa Eternos para mudar completamente esta luta.

No filme em questão, Stephen Strange toma uma decisão de deixar Thanos ganhar após ver mais de 14 milhões de cenários. A escolha sempre pareceu estranha com o desfecho de Vingadores: Ultimato, em que heróis como Homem de Ferro e a Viúva Negra morreram.

Os espectadores acreditam que o Doutor Estranho tinha outras opções. Mas, o herói dos Vingadores preferiu escolher o melhor caminho para a humanidade – e não para o grupo da Marvel.

Com Eternos no Disney+, os espectadores levantaram um outro motivo, o que muda completamente a luta de Vingadores e Thanos.

Em Eternos, o MCU revela que a Terra era na verdade uma incubadora para o nascimento de um novo Celestial. O grupo deveria proteger a humanidade para que a energia alimentasse Tiamut, que surgiria e destruiria o planeta.

Porém, alguns Eternos mudam de ideia e decidem proteger a Terra, indo contra o plano dos Celestiais. Isso começa com uma mudança no coração de Ajak, a líder do grupo, que justificativa a salvação do planeta com a esperança que sentiu ao ver como os Vingadores se uniram para derrotar Thanos.

Com isso, os fãs da Marvel acham que Doutor Estranho deixou Thanos ganhar dos Vingadores em Guerra Infinita para que Ajak enfim mudasse de ideia sobre os planos dos Celestiais. Stephen Strange pode ter visto a destruição da Terra pelo nascimento de Tiamut.

A Marvel, por enquanto, ainda não confirma essa teoria. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.