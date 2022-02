Uma Thurman dá notícia desanimadora sobre Kill Bill 3

Uma Thurman ofereceu uma atualização – nada animadora – sobre o status da aguardada nova sequência de Kill Bill.

Em recente entrevista (via Variety), a protagonista de Kill Bill: Volume 1 e 2 disse que Kill Bill 3 está longe de acontecer:

“Eu realmente não posso te dizer nada sobre isso”, disse a atriz. “Quer dizer, isso tem sido discutido ao longo dos anos. Houve uma ideia real sobre isso acontecer, mas há muito tempo. Eu não vejo isso imediatamente no horizonte. Eu odeio decepcionar as pessoas. Todo mundo deseja que seja o caso, mas acho que [a sequência] não está imediatamente no horizonte”, finalizou.

Em outubro do ano passado, o diretor Quentin Tarantino se mostrou aberto a completar a trilogia.

Apesar de um desentendimento com Uma Thurman, o diretor não negou fazer Kill Bill 3 com a estrela. Durante uma entrevista, Quentin Tarantino respondeu, “Por quê não?”, quando questionado se poderia fazer mais uma parte de Kill Bill.

Antes dessa entrevista, Quentin Tarantino disse que queria Maya Hawke, de Stranger Things, para Kill Bill 3, caso o filme aconteça.

Oficialmente, Kill Bill 3 ainda não está confirmado.