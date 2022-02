Uncharted: Explicamos a cena pós-créditos e easter eggs dos games

Baseado nos jogos da Sony para PlayStation, o filme Uncharted: Fora do Mapa já chegou aos cinemas! A estreia foi no último dia 17 de fevereiro e o projeto tem como objetivo apresentar ao público a história de origem de Nathan Drake, personagem principal dos games, que é interpretado por Tom Holland (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) no novo longa.

E se nos filmes do astro para a Marvel os espectadores têm que ficar atentos até o último segundo para não perder as famosas cenas pós-créditos, é importante avisar que a fórmula se repete também para Uncharted: Fora do Mapa.

Quer saber o que rola nessa cena? Continue lendo, mas saiba que a partir daqui teremos spoilers sobre o filme!

Cena pós-créditos de Uncharted

O filme acaba com aquela famosa cena que tem como único objetivo avisar ao público que há interesse na realização de uma sequência.

Os segundos finais de Uncharted mostram um homem em uma prisão. Esse personagem ainda não havia sido visto no filme, mas está escrevendo um cartão postal para Nathan, dando a entender que são próximos. As teorias apontam que esse personagem é Sam, o irmão desaparecido de Nathan que todos acreditavam estar morto.

Outro personagem inédito também aparece nas cenas pós-créditos, quando ator dinamarquês Pilou Asbæk, de Game of Thrones, se encontra com Nathan em um bar sujo. Usando um tapa-olho e uma pistola banhada a ouro, Asbæk interpreta um vilão que, ao que tudo indica, se chama Gage e foi mandado por alguém de nome Roman para pegar o anel que Drake usa no pescoço.

Após uma rápida batalha de armas, Nathan consegue manter a posse do anel (também graças à chegada tardia de seu mentor, Sully). A dupla sai correndo do bar, mas logo dão de cara com alguém que, certamente, não é lá muito amigável, a julgar pelas impressões deles. No entanto, o público não sabe quem é esse novo personagem, e a cena pós-créditos deixa aberta a possibilidade para uma futura sequência do filme, embora a Sony ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre isso.

Entenda os easter eggs de Uncharted

Essa nova aventura pode estar ligada a um antigo mapa nazista que aparece no jogo Uncharted: Drake’s Fortune. No game da Sony, Gabriel Roman é o chefe do crime, e acaba envolvido com Nathan Drake em um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, onde conseguem pistas sobre as riquezas perdidas de El Dorado.

Ainda nas referências aos jogos, o filme prática vários desses momentos, como inserir um momento em primeira pessoa quando Nathan vai pegar a pólvora.

O personagem de Asbæk também é uma possível referência a Zoran Lazarević, o principal vilão de Uncharted 2: Among Thieves, mas é outro personagem que tenta comprar um anel em Uncharted 3: Drake’s Deception.

E quem jogou Uncharted talvez tenha notado a participação de Nolan North, o dublador de Nathan Drake nos jogos. Ele aparece como um banhista na cena em que os personagens de Holland e Sophia Ali emergem das ondas. O ator havia dito há alguns anos que os fãs não queriam um filme de Uncharted, mas parece ter mudado de ideia já que se envolveu no projeto.

A sequência do avião de carga, uma das mais incríveis do filme, é baseada em uma cena de ação épica em Uncharted 3, já pegando elementos dos jogos futuros para deixar seu filme mais completo e cheio de easter eggs que só os fãs do game vão captar.

A quem quiser assistir, Uncharted: Fora do Mapa estreou nos cinemas do Brasil em 17 de fevereiro de 2022 e segue em cartaz pelas próximas semanas.