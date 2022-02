Uncharted: Quem interpreta [SPOILER] no pós-créditos? Diretor comenta

Contém spoilers

Quem interpreta Sam Drake na cena pós-créditos de Uncharted: Fora do Mapa? O diretor Ruben Fleischer comentou sobre o assunto em uma nova entrevista, mas se recusou a revelar o nome do ator.

Sam Drake é o irmão de Nathan Drake, interpretado por Tom Holland.

Uma versão mais jovem do personagem aparece em alguns flashbacks, mas quando a cena pós-créditos revela que ele ainda está vivo, não é mostrado quem interpreta o agora adulto Sam Drake.

Diretor não revelou o nome do ator

Falando com o Indie Wire, o diretor Ruben Fleischer resolveu manter segredo quanto ao nome do ator que interpreta a versão adulta de Sam Drake em Uncharted: Fora do Mapa, dizendo apenas: “Eu nem tenho certeza se ele é creditado.”

Uncharted: Fora do Mapa é uma adaptação de uma popular franquia de jogos. O elenco conta com Tom Holland e Mark Wahlberg, bem como Antonio Banderas como o principal vilão da aventura.

Uncharted: Fora do Mapa está em cartaz nos cinemas.