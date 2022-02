Uncharted tem cena pós-créditos? Veja

Alerta de spoilers de Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted: Fora do Mapa que estreou recentemente nos cinemas tem uma cena pós-créditos. E parece que temos um game de referência para ela.

O filme serve como um antecessor para os jogos, seguindo o jovem explorador Nate Drake (Tom Holland). Nas explorações, Nate trabalha como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros. Uncharted: Fora do Mapa mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Sully (Mark Wahlberg).

Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro perdido. E o grupo é chefiado por Moncada (Antonio Banderas).

O longa tem cenas de ação impressionantes, inspiradas nos game, possui um grande tom de aventura. Um ótimo passatempo nos cinemas para quem gosta do gênero. E por ser um prequel, não precisa saber nada dos games.

Detalhes

Em Uncharted 4: A Thief’s End, Nate e Sully conseguem todo o tesouro do navio, onde eles utilizam para diversas atividades. A cena final do filme, que se passa após os eventos do filme. Vimos que Sam, irmão de Nathan, está vivo e preso em uma cela não identificada. Ele escreve em um cartão endereçado para Nate com os dizeres “Cuide dele”, como acontece no game, com algumas mudanças.

No primeiro game de Uncharted, Nate e Sam se infiltraram em uma prisão panamenha. Tudo dá errado, fazendo com que Nate acredite que o irmão está morto. Depois de um tempo ele descobre que o irmão está vivo e vai atrás dele, dando início aos eventos de Uncharted 4: A Thief’s End

E temos um bigode

Na cena que ocorre no meio dos créditos, podemos perceber que ela parece uma introdução de Uncharted: Drake’s Fortune. Sully está com seu bigode característico e sua camisa verde, e tanto o código no anel de Nate quanto um mapa nazista são mencionados, todos importantes para o primeiro jogo, além de Nate carregar uma pistola de ouro caracterísitica dos games.

Um homem chamado Roman é citado na cena. Em Uncharted 1 o vilão é chamado de Gabriel Roman. Nate e Sully são aparentemente pegos, já que a cena mostram eles encurralados. A cena termine sem sabermos se eles conhecem o nome citado.

Temos o gancho perfeito aqui, visual característico (Que apareceu nos trailers), temos um novo mapa e um novo tesouro para ser explorado. Além do irmão estar vivo.

Ao que tudo indica a sequência do filme, deve abordar essa relação do primeiro game. Um novo filme de Uncharted ainda não foi confirmado pela Sony.

Uncharted: Fora do Mapa está em exibição nos cinemas.