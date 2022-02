Vai ter continuação? Netflix revela o futuro de Através da Minha Janela

A Netflix anunciou qual será o futuro de Através da Minha Janela. O filme vai ganhar não apenas uma, mas duas continuações.

O anúncio foi feito no Twitter, com um curto vídeo mostrando a protagonista com o celular na mão. Ela lê que a história dos personagens vai continuar.

“Quero ver quem vai ser hacker o suficiente pra desvendar essa notícia: V40 T3R + 2 F1LM35 D3 4TR4V35 D4 M1NH4 J4N3L4!”, diz o tuite da Netflix.

Ainda não foram revelados os detalhes das tramas das continuações, mas podemos esperar o retorno do elenco do original.

Veja o tuite, abaixo.

Quero ver quem vai ser hacker o suficiente pra desvendar essa notícia: V40 T3R + 2 F1LM35 D3 4TR4V35 D4 M1NH4 J4N3L4!❤️🔥 pic.twitter.com/60A2n8Exae — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 15, 2022

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela está na Netflix.