Veja como Uncharted: Fora do Mapa é diferente dos games

O diretor de Uncharted: Fora do Mapa, adaptação ao cinema da série de games, que tem Tom Holland (o atual Homem-Aranha) como protagonista, explicou em entrevista ao site Comic Book como o filme difere dos jogos.

“Bem, no game Nathan Drake é alguém que está nessa caça ao tesouro há muito tempo”, começou Fleischer. “Enquanto nosso personagem é um barman despretensioso que tem um amor por história, mas, fora isso, realmente não tem nenhuma experiência mundo afora, lutando, atirando, pulando de aviões, todas as coisas que ele aprende a fazer”, comparou.

O diretor continua: “Então, acho que a ingenuidade que Tom [Holland] traz para o personagem é justificada porque ele não é esse cara veterano. Ele é um cara que ontem estava cuidando de um bar e depois foi empurrado para essas circunstâncias extremas. Então, o que eu amo é isso, para os fãs do jogo, eles podem ver um capítulo diferente na vida de Nate e ver como ele passaria por essas experiências que o levariam a se tornar o Nathan Drake que eles conhecem e amam”, finalizou.

Sobre o filme

Nathan Drake é um dos mais populares heróis dos videogames e, em Uncharted: Fora do Mapa, conheceremos um pouco de suas origens. O filme, com Tom Holland (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) e Mark Wahlberg (Infinito) nos papéis principais, acompanha a primeira aventura do personagem ao lado de Sully, seu parceiro canastrão, em busca de um tesouro jamais encontrado em El Dorado.

A direção do filme é assinada por Ruben Fleischer, que já trabalhou nos filmes de Zumbilândia e Venom.

Uncharted: Fora do Mapa estreia dia 17 de fevereiro nos cinemas do Brasil.

Baseado na franquia de jogos homônima, desenvolvida pela Sony Computer Entertainment para as plataformas PlayStation, o filme foi gravado em meio à pandemia, durante o ano de 2020, em locações na Alemanha e Espanha.

