Velozes e Furiosos 10: Jason Momoa pode resolver problema com The Rock

Jason Momoa deve ser a grande surpresa de Velozes e Furiosos 10. O astro de Aquaman deve ter papel fundamental para a trama final da saga estrelada por Vin Diesel, podendo ser um substituto de Dwayne Johnson, o The Rock.

Na franquia, Dwayne Johnson ficou conhecido como Hobbs, que surge como um antagonista e depois vira um aliado dos protagonistas. Por problemas de bastidores, The Rock afirmou que não volta mais para os longas principais da franquia.

A decisão foi revelada mesmo após um pedido público de Vin Diesel, o Dom, com quem o ator teve um desentendimento. Com isso, ao que parece, a escalação de Jason Momoa serve para arrumar esse problema que seria criado na história.

Mais do que isso, o personagem do astro de Aquaman também pode fazer algo novo para Velozes e Furiosos. Assim, Jason Momoa arrumaria dois problemas da saga a partir do décimo filme.

Jason Momoa e o papel misterioso de Velozes e Furiosos 10

A substituição de The Rock pode mudar a história de Velozes e Furiosos 10. Ou ainda, o papel realmente pode explicar o motivo de Dwayne Johnson não querer voltar para o arco final.

Rumores são de que Jason Momoa pode ser o vilão final da saga. Com dois filmes, Velozes e Furiosos não teria como dar uma redenção ao personagem do astro de Aquaman, tendo um grande antagonista que não repete o caminho de outras figuras.

Se o plano já era pensado para The Rock, é normal o astro recusar. Dwayne Johnson quer seguir na franquia com a derivada Hobbs & Shaw.

Se daqui a pouco o personagem dele vira o antagonista final de Velozes e Furiosos, o arco podia acabar com esses planos futuros.

De qualquer forma, Jason Momoa surge como uma surpresa interessante e que promete atrair ainda mais fãs para Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão de estreia para 2023.