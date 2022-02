Vin Diesel faz importante anúncio para Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 está finalmente acontecendo. No Instagram, Vin Diesel anunciou que as gravações estão muito perto de começar.

O ator de Dom fez o anúncio ao participar da corrida de Daytona, nos Estados Unidos. O astro garantiu que todos já estão com “a mente nos carros”.

“Estamos a minutos de começar as gravações de Velozes e Furiosos 10. Nós temos ótimos adições no elenco que vão deixar tudo mais empolgante”, declarou Vin Diesel.

A mencionada adição deve ser Jason Momoa, o Aquaman. Ainda não se sabe se mais grandes nomes também pode se juntar ao elenco.

Confira abaixo a publicação.

Jason Momoa deve ser grande adição de Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 pode ganhar um reforço direto de Atlântida. Jason Momoa, que interpreta o Aquaman nos filmes da DC, está em negociações para estrelar o novo filme da franquia.

Conforme o THR, o astro está já no fim das negociações para se juntar a Vin Diesel e o restante do elenco no vindouro longa-metragem.

Detalhes sobre a trama ou sobre o papel de Momoa não foram divulgados pela Universal Pictures até o momento, mas o THR apontou que ele pode interpretar um dos vilões do filme.

Justin Lin, que comandou Velozes e Furiosos 9 retorna para a cadeira da direção. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang também estarão de volta, junto de Charlize Theron.

Naturalmente, Vin Diesel também está na produção, como ator e produtor de Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão para maio de 2023.