Vingadores: Ultimato pode ter causado calamidade em banheiros

Alerta de spoilers

Em Vingadores: Ultimato, o Hulk reverteu o estalo de Thanos, trazendo todos de volta ao mundo, presumivelmente nos locais onde estavam previamente (como vimos em Gavião Arqueiro). Isso pode ter gerado verdadeiras calamidades nos banheiros públicos.

A teoria publicada no Reddit aponta que o estalo de Thanos certamente fez muitas pessoas que estavam utilizando banheiros desaparecerem. Com isso, ao retornarem, muitas voltariam ao mesmo local. O problema é que alguns desses banheiros estariam ocupados.

O autor da teoria chegou a fazer os cálculos, levando em conta “estimativas conservadoras para uso médio de banheiros e disponibilidade mundial de banheiros”, dizendo que havia cerca de 50.000 banheiros em todo o mundo que acabaram com um “segundo visitante surpresa”.

Mesmo que não houvesse tantos, eles também argumentam que pelo menos um banheiro receberia um visitante surpresa, visto que a probabilidade calculada de pelo menos um é basicamente 100%.

Teoria de Eternos muda completamente luta dos Vingadores e Thanos

Fãs da Marvel ainda debatem a decisão do Doutor Estranho em Vingadores: Guerra Infinita, na batalha contra Thanos. Agora, uma teoria do MCU usa Eternos para mudar completamente esta luta.

No filme em questão, Stephen Strange toma uma decisão de deixar Thanos ganhar após ver mais de 14 milhões de cenários. A escolha sempre pareceu estranha com o desfecho de Vingadores: Ultimato, em que heróis como Homem de Ferro e a Viúva Negra morreram.

Os espectadores acreditam que o Doutor Estranho tinha outras opções. Mas, o herói dos Vingadores preferiu escolher o melhor caminho para a humanidade – e não para o grupo da Marvel.

Com Eternos no Disney+, os espectadores levantaram um outro motivo, o que muda completamente a luta de Vingadores e Thanos.

Em Eternos, o MCU revela que a Terra era na verdade uma incubadora para o nascimento de um novo Celestial. O grupo deveria proteger a humanidade para que a energia alimentasse Tiamut, que surgiria e destruiria o planeta.

Porém, alguns Eternos mudam de ideia e decidem proteger a Terra, indo contra o plano dos Celestiais. Isso começa com uma mudança no coração de Ajak, a líder do grupo, que justificativa a salvação do planeta com a esperança que sentiu ao ver como os Vingadores se uniram para derrotar Thanos.

Com isso, os fãs da Marvel acham que Doutor Estranho deixou Thanos ganhar dos Vingadores em Guerra Infinita para que Ajak enfim mudasse de ideia sobre os planos dos Celestiais. Stephen Strange pode ter visto a destruição da Terra pelo nascimento de Tiamut.

A Marvel, por enquanto, ainda não confirma essa teoria.