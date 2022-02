Viúva Negra: Herói da Marvel pode esconder trágico segredo

Alexei (David Harbour), o Guardião Vermelho da Marvel, está na prisão durante os eventos de Viúva Negra. Por ser um herói de guerra russo, muitos questionam os reais motivos desse destino no MCU.

Mesmo não concordando com todas decisões dos superiores dele, Alexei foi para os russos o que o Capitão América foi para os norte-americanos. Sendo assim, muitos pensam que o Guardião Vermelho poderia ter sido tirado dos holofotes de outra forma.

Dentro dessa linha, os espectadores questionam ainda como o Guardião Vermelho simplesmente não fugiu da prisão. O herói da Marvel é forte o suficiente para simplesmente acabar com todos dali e deixar o local, por mais que seja isolado.

Pensando nisso, os espectadores do MCU trouxeram uma teoria que pode revelar um trágico segredo sobre Alexei. A sugestão é de que o Guardião Vermelho está morrendo aos poucos por causa da substância que deu poderes a ele.

Com isso, o personagem de Viúva Negra teria escolhido ficar na prisão para receber um tratamento. A teoria afirma ainda que isso explica como Alexei sabia a localização de Melina – com ela podendo ser a salvadora dele também neste sentido.

Viúva Negra não tem tantas evidências sobre essa sugestão dos fãs. Mas, este trágico segredo faria todo sentido para explicar a situação do Guardião Vermelho.

Viúva Negra pode ter prejuízo na Marvel

O lançamento simultâneo de Viúva Negra no cinema e no Disney+ se mostrou ainda pior para Marvel e Disney. Após um processo da estrela Scarlett Johansson, o Deadline afirma que o longa perdeu US$ 600 milhões, ou R$ 3,4 bilhões por causa da pirataria.

O que acontece é que a estreia no Disney+ facilitou para que cópias piratas fossem distribuídas online. Sendo assim, muitos internautas assistiram ao filme da Marvel sem pagar.

O site garante que Viúva Negra foi pirateado mais de 20 milhões de vezes. O preço do Acesso Premium do Disney+ nos EUA é de US$ 30 (no Brasil foi de R$ 69).

Esse prejuízo foi um dos motivos do processo da atriz da Marvel contra a Disney. Com a chegada no streaming, Scarlett Johansson alegou uma quebra de contrato, já que a estrela perderia parte dos lucros de bilheteria – um acordo entre a artista e o estúdio foi feito depois.

Para se ter uma ideia, Viúva Negra faturou cerca de US$ 60 milhões, ou R$ 340 milhões, com o Acesso Premium do Disney+. É um valor 10 vezes menor do que foi perdido para pirataria.

Viúva Negra está disponível no Disney+.

