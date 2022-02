Will Smith volta? Eu Sou a Lenda vai ganhar continuação

Todos espectadores devem se perguntar o que acontece após o final de Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith. Essa resposta pode chegar, já que a Warner Bros está desenvolvendo um novo projeto do título.

O The Hollywood Reporter revelou que a Warner Bros está trabalhando em um novo filme ou seriado de Eu Sou a Lenda. Apesar disso, não há mais detalhes sobre o título que nasce do livro de Richard Matheson.

Um ponto, por exemplo, é a participação de Will Smith. O site não sabe responder se o astro do primeiro filme volta ou não para este novo projeto.

A revelação surgiu de um processo entre a Warner Bros e o Village Roadshow. A segunda empresa estaria sendo excluída de projetos de franquias que ela possui direitos.

Os títulos seriam de Eu Sou a Lenda, Sherlock Holmes, Jogador Nº 1 e da trilogia Onze Homens e um Segredo.

Apesar das outras franquias terem rumores, Eu Sou a Lenda é uma surpresa. O filme foi lançado há 15 anos e não existia qualquer indício de que essa sequência pudesse acontecer.

Agora, parece que isso está mudando.

Após sucesso, sequência de Eu Sou a Lenda foi discutida

Em 2018, o diretor do filme original, Francis Lawrence, revelou que uma continuação foi discutida após o lançamento do longa, em 2007. Porém, a ideia não agradou o cineasta.

Outra informação é que, na época, Will Smith não voltaria para esse universo.

“Eu me senti forçado a uma sequência”, comentou Lawrence no podcast Happy Sad Confused na época.

“Nós estaríamos fazendo Contágio. E fazendo isso como uma sequência não teria Will Smith no longa, então, seria algo bem burro de continuar com isso. ‘Cientistas que pegaram seu DNA e o reanimaram de alguma forma!’. Isso seria realmente burro, então eu meio que recusei tudo”, revelou o diretor de Eu Sou a Lenda.

Com Will Smith, Eu Sou a Lenda está no HBO Max.