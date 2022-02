Wolverine pode estrear no MCU em Doutor Estranho 2

Wolverine pode fazer sua estreia no Universo Cinematógrafico da Marvel (MCU) em Doutor Estranho 2.

Segundo um rumor do The Illuminerdi, o filme terá a aparição do mutante, mas “definitivamente não será Hugh Jackman”. Como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pode permitir que qualquer personagem da Marvel apareça, graças ao multiverso do título, não é difícil imaginar uma aparição de Wolverine no filme.

Continua depois da publicidade

We will see Wolverine in #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness but it definitely won’t be Hugh Jackman. — Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) February 20, 2022

Tudo indica também a participação de outro mutante de X-Men em Doutor Estranho 2, a do Professor Xavier (Patrick Stewart), cuja voz do personagem pode ser ouvida no trailer mais recente do filme.

Se os rumores se concretizarem, Wolverine e Xavier voltam a aparecer no mesmo filme depois de Logan (2017), que marcou a performance final de Hugh Jackman como Wolverine.

Afinal, Xavier volta?

Patrick Stewart enfim quebrou o silêncio sobre voltar ou não como o Professor X dos X-Men na Marvel em Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). No trailer do longa do MCU, uma voz de um personagem misterioso lembra muito a do astro.

Por conta de vazamentos, os espectadores acreditam que este personagem misterioso é o Professor Xavier. Patrick Stewart ainda faz mistério sobre isso.

Nesse momento, espectadores desconfiam dessa e de outras respostas. O motivo é que atores envolvidos com a Marvel são obrigados a mentir para manter segredo – como Andrew Garfield, em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

“Você sabe, as pessoas têm imitado minha voz desde os meus 60 anos. Então posso não ser responsável por isso”, apenas respondeu o astro de X-Men ao ComicBook.

Sendo assim, os fãs ainda devem esperar um pouco para ver se Patrick Stewart volta ou não como Professor X em Doutor Estranho 2.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia em 5 de maio nos cinemas brasileiros.

Veja o último trailer do filme: