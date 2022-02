Wolverine vai parar nos trendings por causa de Doutor Estranho 2

Rumores apontam que Patrick Stewart vai reprisar o papel de Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Com isso, os fãs também imaginam que Wolverine pode ir parar no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em breve.

Há muitas especulações acerca do membro dos X-Men nas redes sociais, conforme aponta o ComicBook. Um rumor que circula bastante é do mutante ganhar uma série no Disney+. Nada sobre isso foi revelado oficialmente, no entanto.

Já outros acham que Logan irá aparecer no vindouro Doutor Estranho 2, embora não exista qualquer indício disso, tirando, é claro, a possível participação de Patrick Stewart no filme.

Tendo em vista a popularidade do Wolverine de Hugh Jackman, é possível que a Marvel tenha ao menos tentado garantir uma participação especial do personagem no filme do Mago Supremo.

Vale lembrar que o filme passou por refilmagens para, supostamente, acrescentar participações especiais.

Doutor Estranho 2 chega em breve aos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

