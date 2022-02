Zendaya achou que novo filme de Tom Holland “parecia ridículo”

Tom Holland tentou explicar a história do seu novo filme, Uncharted: Fora do Mapa, para Zendaya, mas a estrela achou que “parecia ridículo”.

Foi o que o intérprete do Homem-Aranha no MCU revelou em uma entrevista para a Virgin Radio recentemente.

Tom Holland disse: “Eu tive um momento hilário no set de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Eu estava sentado com Zendaya, tentando explicar para ela sobre o que Uncharted: Fora do Mapa era.”

Zendaya não se impressionou com Uncharted: Fora do Mapa

“Eu disse: ‘Há uma cena em que eu sou atropelado por um carro que está caindo de um avião.’ E ela disse: ‘O quê? Como isso acontece? Esse filme parece ridículo.'”

“Eu respondi: ‘Você precisa esperar e assistir ao filme. Faz sentido no filme.'”

Além de Tom Holland, o elenco de Uncharted: Fora do Mapa também conta com Mark Wahlberg e Antonio Banderas. O projeto é uma adaptação de uma aclamada franquia de jogos da Sony.

Uncharted: Fora do Mapa chega aos cinemas em 17 de fevereiro de 2022.