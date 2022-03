5 filmes da Netflix parecidos com O Projeto Adam

Recém-chegado na Netflix, O Projeto Adam já pode ser considerado um dos maiores sucessos da Netflix em 2022. Com uma história cativante e ação do início ao fim, o longa domina o ranking de mais assistidos da plataforma. Mas muita gente que já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida?

“Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro”, afirma a sinopse de O Projeto Adam na Netflix.

Um dos principais trunfos de O Projeto Adam é seu impressionante elenco de estrelas, formado quase inteiramente por astros da Marvel. Estão no filme atores como Ryan Reynolds (Deadpool), Mark Ruffalo (Os Vingadores), Zoe Saldana (Guardiões da Galáxia) e Jennifer Garner (Elektra).

Listamos abaixo os 5 filmes parecidos com O Projeto Adam para assistir em seguida na Netflix; confira.

De Repente 30

Se você curte filmes sobre viagens no tempo, De Repente 30 é uma opção clássica e realmente interessante. Diferentemente de O Projeto Adam, o filme não utiliza o conceito para narrar uma história de ação, mas sim uma divertida comédia romântica. De Repente 30 conta a história da adolescente Jenna Rink, que em pleno aniversário de 13 anos, deseja se tornar adulta. Mas quando acorda no futuro, com 30 anos de idade, Jenna percebe que crescer não é tão divertido como imaginava. O longa é protagonizado por Jennifer Garner e Mark Ruffalo, que também estão em O Projeto Adam.

R.I.P.D. – Agentes do Além

R.I.P.D. – Agentes do Além traz outra ótima performance de Ryan Reynolds, o protagonista de O Projeto Adam. No filme, Reynolds interpreta o detetive Nick Walker, que após morrer em ação, é contratado pelo diretor de um grupo de “policiais sobrenaturais”, que faz de tudo para lutar contra fantasmas renegados e criaturas sobrenaturais. Embora não tenha feito muito sucesso com a crítica especializada, o longa se destaca no catálogo brasileiro da Netflix. Além de Ryan Reynolds, o elenco do longa conta também com Jeff Bridges, Kevin Bacon e Mary Louise Parker.

A Gente Se Vê Ontem

A Gente Se Vê Ontem é uma produção original da Netflix, e faz um ótimo trabalho ao apresentar uma perspectiva moderna sobre os filmes de viagens no tempo. O longa acompanha a história de C.J. uma adolescente genial que utiliza sua inteligência excepcional para criar uma máquina do tempo, com o objetivo de salvar a vida do pai e do irmão – mortos por um policial. Enquanto tenta alterar os eventos do passado, a protagonista também enfrenta as perigosas consequências das viagens no tempo. O longa garantiu 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Efeito Borboleta

Um dos filmes de viagens no tempo mais famosos da história, Efeito Borboleta está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Protagonizado por Ashton Kutcher, o filme conta a história do estudante universitário Evan Treborn, um jovem perturbado que, para se livrar de trágicas memórias, descobre um jeito de mudar o passado – e consequentemente, alterar o futuro. O longa faz um ótimo trabalho ao abordar conceitos como “paradoxos” e “ação e reação”, com uma mensagem dura (mas importante) sobre a rigidez do fluxo-tempo.

Esquadrão 6

Se você assistiu O Projeto Adam por ser fã de Ryan Reynolds, Esquadrão 6 é o filme perfeito para assistir em seguida. O longa traz o astro como Magnet S. Johnson, um bilionário que forja a própria morte e cria uma equipe internacional de profissionais para derrubar um cruel ditador. Repleto de ação do início ao fim, o longa é uma espécie de “Velozes e Furiosos da Netflix”. Além de Ryan Reynolds, o filme conta com Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona, Dave Franco e Corey Hawkins no elenco.