Naquele Fim de Semana é o mais novo filme de suspense da Netflix: o longa chegou em março de 2022 ao catálogo da plataforma de streaming e já está conquistando os espectadores, tendo checado inclusive ao TOP 3 de produções mais vistas no Brasil neste final de semana.

A produção conta a história de Beth, que tenta descobrir o que aconteceu com sua melhor amiga, que desapareceu durante a noite em uma viagem para a Croácia.

O filme é estrelado por Leighton Meester e Christina Wolfe, baseado em um livro homônimo que também é sucesso. Mas agora que você já viu esse novo filme da Netflix, que tal continuar a maratona com longas semelhantes?

Confira 5 filmes de suspense parecidos com Naquele Fim de Semana:

O Padrasto

Filme de 2009 do diretor Nelson McCormick. Michael está desconfiado do relacionamento entre sua mãe, Susan, e um cara chamado David. Ele parece ser um bom marido, mas Michael desconfia das verdadeiras intenções de David e passa a investigar a verdade escondida por esse homem.

Eu Me Importo

Filme de 2019 dirigido por J Blakeson. Marla Grayson gosta de ficar com pessoas idosas e ricas, levando uma vida confortável às custas dos outros. Ela encontrou uma nova vítima, mas essa pessoa é menos difícil de ser enganada e esconde grandes perigos que podem colocar a vida de Marla em perigo.

Mentiras Perigosas

Dirigido por Michael Scott, Mentiras Perigosas foi lançado em 2020. O filme conta a história de Katie e Adam, um casal que está batalhando para ter a tão sonhada estabilidade financeira, mas enfrentam ainda mais dificuldades que se veem no meio de uma investigação criminal.

A Vingança Perfeita

Dirigido por Vaughn Stein e lançado em 2018, esse filme conta a história de dois assassinos que estão prestes a cometer seu próximo crime, e acabam envolvendo uma garçonete na história.

Garota Exemplar

Dirigido por David Fincher e baseado no livro homônimo de Gillian Flynn, esse filme de 2014 conta a história de Amy, que desapareceu no seu quinto aniversário de casamento e seu marido, Nick, se torna o principal suspeito. Com a ajuda de sua irmã gêmea, Nick tentará provar sua inocência enquanto investiga o que de fato aconteceu com sua esposa.

Todos os filmes citados estão disponíveis na Netflix.