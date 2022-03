5 personagens de Encanto que não são exemplos a serem seguidos

Um dos maiores sucessos da Disney em 2022, Encanto “encanta” por sua trama ambientada na cultura latinoamericana, por sua aclamada trilha sonora e por seus personagens inesquecíveis. Embora sejam realmente interessantes, nem todos os integrantes da Família Madrigal são bons exemplos a serem seguidos.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto .A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel”, afirma a sinopse oficial de Encanto no Disney+.

A história começa quando a protagonista Mirabel descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo – e decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

O site CBR listou 5 personagens de Encanto que, mesmo sendo muito populares com os fãs do filme, não representam bons exemplos a serem seguidos na vida real.

Abuela – Avó de Encanto pressiona sua família

Embora Encanto não conte com um vilão propriamente dito, Abuela pode ser considerada a antagonista da história. A matriarca da família Madrigal não consegue superar o trauma causado pela morte de seu marido Pedro. Por isso, prioriza o milagre familiar ao invés de voltar suas atenções para cada integrante da família.

O perfeccionismo da personagem é vinculado ao seu medo das perdas. Por isso, ela pressiona demais os familiares, o que acaba “quebrando” a família. O filho Bruno recebe o pior tratamento: é ostracizado por sua habilidade especial. Mirabel, por sua vez, é vista como uma decepção. Eventualmente, Abuela aprende sua lição e muda sua percepção da família.

Pepa culpa Bruno pelas consequências de seus poderes

Pepa, a tia de Mirabel, é a personagem mais temperamental de Encanto. Seu humor muda como as estações, algo que faz muito sentido com suas habilidades especiais, que a permitem modificar o clima de acordo com suas próprias emoções. Assim como os outros integrantes da família, ela sofre muito com a pressão da Abuela.

No dia de seu casamento, um simples comentário de Bruno libera toda a fúria dos poderes de Pepa, que acabam causando um furacão. De forma irracional, Pepa culpa Bruno pelo incidente – mesmo sabendo que ele representa uma consequência de seus próprios poderes.

Dolores revela segredos importantes

Enquanto Mirabel investiga a melhor maneira de salvar a magia da família, Dolores – que tem a habilidade de superaudição – escuta a protagonista conversando com o pai, e não demora a revelar para a família inteira tudo que havia acontecido.

Para deixar a situação ainda mais complicada, ela revela os segredos durante o jantar que a família organiza para receber o noivo de Isabela. A atitude não é exatamente produtiva. Mesmo se Dolores estivesse preocupada com a magia da família, poderia ter discutido o assunto de forma privada com Mirabel.

Isabela tenta corresponder às expectativas da família

Considerada a “filha perfeita” da família Madrigal, Isabela tem belíssimas habilidades especiais. Mas na verdade, ela se sente pressionada a corresponder à imagem de perfeição projetada à ela pela família. Por isso, ela desenvolve uma grande rivalidade com Mirabel, e chega a invejar a irmã por ela “não ser perfeita”.

Enquanto isso, Mirabel inveja a irmã por suas habilidades mágicas, e pela atenção que consegue da família. Embora a rivalidade venha dos dois lados, Isabela poderia ter percebido que a situação da irmã é bem pior. Os sentimentos da personagem são compreensíveis, mas seu ressentimento por Mirabel parece um tanto quanto exagerado.

Mariano é inconstante

Embora não seja um membro da família Madrigal, Mariano Guzmán deseja entrar para o clã ao se casar com Isabela. Durante grande parte do filme, ele manifesta seu interesse romântico por Isabela, e parece completamente dedicado a iniciar um relacionamento sério com a personagem.

Depois, ele descobre que Isabela não se interessa por ele – mas sim Dolores. Em poucos minutos, ele muda de opinião e decide casar com Dolores.

Encanto está disponível no Disney+.