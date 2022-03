A comédia que todo mundo está vendo na Netflix

Quem não ama um bom filme de comédia? O gênero é perfeito para dar aquela relaxada em meio às atividades do dia a dia, e a Netflix tem ajudado muito nesse processo, permitindo que possamos dar boas risadas sem sequer precisar sair de casa.

Dentre tantos lançamentos diários da plataforma de streaming, há uma comédia que todo mundo está vendo na Netflix, e ela se chama Madea: O Retorno!

O filme foi lançado no dia 25 de fevereiro na plataforma de streaming e é um antecessor ao filme de sucesso Um Funeral em Família, que faz parte do catálogo do Globoplay.

Com poucos dias em streaming, Madea: O Retorno já mostra em sucesso em números ao atingir o 9º lugar no top 10 da Netflix nesta quarta-feira, e o 3º lugar no top 10 de filmes.

Você conhece essa franquia?

Sobre Madea: O Retorno e a franquia completa

Maeda é uma personagem icônica da atual cultura pop de comédia. Ela é interpretada pelo próprio Tyler Perry, que também assina a direção dos filmes, em um humor parecido ao de projetos famosos como Vovó Zona e Minha Mãe é uma Peça, apostando nas intrigas familiares para criar enredos divertidos e com os quais o público possa se identificar.

Um Funeral em Família e Madea: O Retorno são os filmes mais recentes da franquia Madea, que teve início com o filme Diário de uma Louca em 2005 e, ao longo de quase duas décadas já lançou vários outros títulos, incluindo até mesmo longas de terror como O Halloween de Madea, de 2016.

Em Madea: O Retorno, Tyler Perry interpreta mais uma vez a personagem, além de assinar como roteirista, diretor e produtor do filme.

O enredo gira em torno da formatura do bisneto de Madea e de como segredos podem arruinar esse encontro familiar. No elenco, temos ainda Tamela J. Mann (Cora), David Mann (Mr. Brown), Cassi Davis Patton (Bam).

Madea: O Retorno já está disponível na Netflix.