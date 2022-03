A incrível transformação de ator para ser o Coringa em Batman

Em Batman, Barry Keoghan assume o papel de Coringa, um dos maiores vilões da história.

No cinema, grandes atores como Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquin Phoenix interpretaram o Coringa.

O premiado Jared Leto também assumiu o papel no DCEU, mas a sua abordagem dividiu opiniões entre os fãs.

Agora, é a chance de Barry Keoghan deixar a sua marca como Coringa, e certamente existem boas expectativas em torno dele.

Foi recentemente divulgada uma cena deletada de Batman que mostra um pouco mais da sua versão de Coringa, o que chamou a atenção dos internautas.

Com 29 anos de idade, alguns podem dizer que a aparência de Barry Keoghan é muito jovem para o Coringa, mas o trabalho de maquiagem não decepcionou.

A mesma equipe que deixou Colin Farrell irreconhecível como Pinguim também trabalhou no visual de Barry Keoghan como Coringa, e o resultado é bastante macabro e grotesco.

Com inspirações em vários quadrinhos, assim como no clássico O Homem Que Ri, muitos acreditam que esse é um dos visuais mais bizarros e assustadores do Coringa no cinema.

Confira abaixo algumas imagens que mostram como a equipe de Batman conseguiu transformar, de maneira incrível, o ator Barry Keoghan em Coringa.

Um Coringa em formação

O diretor Matt Reeves declarou que este Coringa é um “pré-Coringa”, ou seja, ele ainda está em formação e deve evoluir em suas próximas aparições.

No entanto, ele já conhece bem o Batman, pois foi ele quem o colocou no Asilo Arkham.

Um detalhe interessante é que, diferente das versões de Heath Ledger e Joaquin Phoenix, este Coringa não usa maquiagem ou pinta o cabelo de verde.

Por outro lado, parece que também não será adaptada a origem dos quadrinhos em que ele cai em um tanque de produtos químicos, então ainda não existe uma explicação sobre como ele chegou até essa aparência.

Uma coisa certa, no entanto, é que ele sofre de uma condição que o faz ter um sorriso macabro no rosto o tempo todo.

Isso é diretamente inspirado em O Homem Que Ri, um clássico que, por sua vez, inspirou a criação do próprio Coringa nos quadrinhos.

Batman está agora em cartaz nos cinemas.