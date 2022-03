Além de Batman e Crepúsculo: Onde assistir os melhores filmes de Robert Pattinson

Sucesso nos cinemas com o novo filme do Batman, Robert Pattinson é um dos astros mais aclamados da atualidade. O ator dá um show com sua performance como Bruce Wayne – que surge em uma encarnação bem mais sinistra e obscura. Também famoso pela saga Crepúsculo, o astro conta com ótimos filmes em sua trajetória.

Robert Pattinson começou sua carreira ainda na adolescência, com um papel pequeno no filme para TV O Anel dos Nibelungos. Pouco conhecida fora da Europa, a performance proporcionou a escalação do ator em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Na franquia do bruxinho mais famoso de todos os tempos, Pattinson interpretou Cedrico Diggory, um dos concorrentes do Torneio Tribruxo. Além de conquistar fãs no mundo inteiro, o astro emocionou muita gente em uma das cenas mais tristes da saga.

Depois, o ator não demorou a ser escalado como o vampiro Edward Cullen na Saga Crepúsculo – o que aumentou consideravelmente sua fama mundial. Mas nem só de Crepúsculo, Batman e Harry Potter vive a carreira do astro: listamos abaixo onde assistir os melhores filmes de Robert Pattinson.

Cosmópolis

Dirigido por David Cronenberg, Cosmópolis conta com uma das performances mais interessantes de Robert Pattinson. No longa, o astro de Batman interpreta Erick Packer, um milionário egocêntrico que percorre Nova York em sua limusine, apenas para cortar o cabelo em um barbeiro localizado do outro lado da cidade. O longa representa um comentário mordaz sobre o capitalismo, e mostra que até mesmo “o menino de ouro do mercado financeiro” pode perder tudo em um piscar de olhos.

Onde assistir Cosmópolis: Cosmópolis está disponível no Amazon Prime Video.

Z – A Cidade Perdida

Z – A Cidade Perdida aborda a surpreendente história real do explorador britânico Percy Fawcett, interpretado por Charlie Hunnam, que embarca em uma jornada para a Amazônia do século XX, e encontra evidências da existência de uma avançada civilização. Ridicularizado pelos cientistas da época, ele decide voltar ao local e provar sua descoberta. No longa, Robert Pattinson vive Henry Costin, outro aventureiro que acompanha Percy em sua jornada.

Onde assistir Z – A Cidade Perdida: No Brasil, Z – A Cidade Perdida está disponível no catálogo do Globoplay e Telecine.

Bom Comportamento

Bom Comportamento, segundo a crítica especializada, tem uma das melhores performances da carreira de Robert Pattinson. No longa de Benny Safdie, o astro de Crepúsculo interpreta o ladrão Constantine Niklas, que bola um plano mirabolante para assaltar uma respeitada instituição bancária – e ganhar muito dinheiro. Mas o tiro sai pela culatra quando seu irmão mais novo é preso. O protagonista, então, embarca em uma corrida contra o relógio para salvar o irmão e escapar da polícia.

Onde assistir Bom Comportamento: Bom Comportamento está disponível para aluguel ou compra no Google Play e YouTube e Vivo Play.

High Life – Uma Nova Vida

High Life – Uma Nova Vida conta a história de um grupo de criminosos, que se voluntaria para uma perigosa missão espacial em direção a um buraco negro. Em meio à imensidão do cosmos, esses astronautas acidentais passam por testes de inseminação artificial e vislumbram a possibilidade de criar uma nova civilização humana muito longe da Terra. Robert Pattinson interpreta Monte, um dos integrantes mais importantes da missão.

Onde assistir High Life – Uma Nova Vida: High Life está disponível para aluguel ou compra no Looke e Google Play.

O Farol

Um dos filmes mais famosos da carreira de Robert Pattinson, O Farol é uma excelente produção de Robert Eggers (A Bruxa). O longa acompanha a história de Ephraim Winslow, um guardião de farol que passa seus dias isolado em uma desolada ilha, auxiliando o mentor idoso Thomas Wake (vivido por Willem Dafoe). Mas com o passar do tempo, Winslow começa a ser aterrorizado por estranhas e misteriosas visões. Esses pesadelos são reais? Ou apenas frutos de uma mente perturbada?

Onde assistir O Farol: Você pode assistir O Farol no Amazon Prime Video.

O Rei

Em O Rei, Robert Pattinson aparece com um visual bem diferente. No longa épico, o ator mostra um lado bem diferente de suas performances como o vilão Louis, o Delfim da França. Ambientado no século XV, o longa foca na história do jovem Henrique V, que encontra guerra, morte e traição ao se tornar o novo Rei da Inglaterra. O longa é protagonizado por Timothée Chalamet, e conta também com Joel Edgerton e Lily Rose-Depp no elenco.

Onde assistir O Rei: O Rei está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Tenet

Produzido e dirigido por Christopher Nolan, Tenet é um excelente filme que mistura elementos de ficção científica, suspense e ação. No longa, um agente secreto recebe uma palavra como arma, e é mandado ao passado para evitar a Terceira Guerra Mundial. Nesse cenário complicado, o Protagonista (interpretado por John David Washington) ultrapassa as leis do tempo e espaço para cumprir sua missão. Robert Pattinson vive Neil, o principal aliado do Protagonista.

Onde assistir Tenet: Tenet está no catálogo brasileiro do HBO Max.

Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas brasileiros.