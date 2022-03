Além de Patrick Stewart, outro astro de X-Men revela se retorna em Doutor Estranho 2

Há inúmeras teorias e rumores sobre quais personagens e atores vão aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). James McAvoy respondeu se ele voltará ao papel do Professor Xavier no filme.

Os rumores sobre essas participações especiais existem desde que o filme foi anunciado praticamente. Eles aumentaram com a confirmação de que Patrick Stewart voltará como Charles Xavier.

Naturalmente, muitos passaram a questionar se McAvoy também viverá o personagem que interpretou em três filmes dos X-Men.

Em live no Instagram (compartilhada no Twitter), o ator respondeu questões dos fãs. Uma delas sobre ele aparecer em Doutor Estranho 2.

James McAvoy respondeu com um simples “não”. Veja abaixo o trecho da live.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.