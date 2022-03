Alien terá novo filme com diretor de A Morte do Demônio

A franquia Alien ganhará um novo filme. Segundo o Hollywood Reporter, o diretor Fede Alvarez, responsável pelo remake de A Morte do Demônio (2013), foi contratado para comandar o novo Alien.

O filme será lançado diretamente no serviço de streaming Hulu, como parte da estratégia da 20th Century Studios de lançar 10 filmes originais por ano na plataforma.

O novo Alien não terá ligação nenhuma com os longas anteriores da franquia, que teve início em 1979 com Alien – O 8.º Passageiro.

Além disso, o canal FX está desenvolvendo uma série de TV baseada na franquia Alien.

Sobre a série

A trama da atração se passará na Terra, no final do século 21 e não vai ter personagens clássicos como Ripley. Na época do seriado, algumas figuras dos filmes estavam apenas nascendo.

Com isso, é certo que Alien não mostre a volta de Sigourney Weaver ao papel no começo do seriado. Se o título der saltos no tempo, pode ser que esse cenário mude.

A série de Alien deve ser lançada em 2023. Já o filme não tem previsão de estreia.

