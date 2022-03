Amado herói da Marvel terá projeto com escritor de Cavaleiro da Lua

De acordo com o Deadline, o escritor Sabir Pirzada, de Cavaleiro da Lua, está trabalhando em um projeto do Nova, um amado herói da Marvel.

Por enquanto, ainda não se sabe se o projeto será uma série ou um longa-metragem. De qualquer maneira, agora é uma certeza que o Nova estará chegando ao MCU.

O presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, já havia indicado planos de usar o Nova no MCU. No entanto, um projeto do personagem ainda não estava ativamente em desenvolvimento.

Nova está chegando ao MCU

Por enquanto, não se sabe muito sobre esse projeto. Cavaleiro da Lua é o primeiro trabalho de Sabir Pirzada para o Marvel Studios.

Ele também é conhecido por Pessoa de Interesse e Entre Dois Mundos, entre outros trabalhos.

Ainda não há previsão de lançamento para o projeto do Nova, do Marvel Studios.

