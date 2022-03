Amazon Prime Video lança suspense erótico com Ben Affleck

Nos últimos anos, as principais plataformas de streaming comprovaram o potencial de produções eróticas, entre filmes, séries e documentários. Agora, é a Amazon que aproveita essa tendência com o lançamento de Águas Profundas, um inquietante suspense erótico com Ben Affleck, Ana de Armas e grande elenco.

Águas Profundas – também encontrado sob o título original Deep Waters – é um thriller erótico dirigido pelo cineasta Adrian Lyne, com roteiro de Zach Helm e Sam Levinson (o criador da série Euphoria).

Você pode até não reconhecer o nome, mas Adrian Lyne é considerado o “mestre do cinema erótico”. O cineasta é responsável por alguns dos maiores sucessos do gênero, como Atração Fatal, Infidelidade e Proposta Indecente.

Águas Profundas representa o retorno de Lyne à cadeira de diretor após um hiato de duas décadas. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

De que fala a trama de Águas Profundas no Prime Video?

“Melinda e Vic decidem abrir seu casamento para ter relações com outras pessoas. Entretanto, os amantes de Melinda passam a aparecer mortos e o grande suspeito por trás desses crimes é Vic”, afirma a sinopse de Águas Profundas no Prime Video.

Em comentários nas redes sociais, assinantes da plataforma encontram semelhanças interessantes entre o filme e outro projeto de Ben Affleck: Garota Exemplar.

Águas Profundas é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 1957 pela autora Patricia Highsmith.

O enredo de Águas Profundas começa a se desenvolver quando Vic e Melinda decidem apostar em um relacionamento aberto, após anos de matrimônio.

No entanto, o público rapidamente percebe que a relação do casal é extremamente tóxica, marcada por traições, mentiras e segredos.

“Águas Profundas inicia uma verdadeira montanha-russa emocional, que termina com resultados fatais”, avalia o site MovieWeb.

O que torna o filme ainda mais interessante é o fato de Ben Affleck e Ana de Armas terem namorado na vida real, entre 2020 e 2021. Na verdade, os dois se conheceram durante as gravações de Águas Profundas, em Nova Orleans.

Ben Affleck e o elenco de Águas Profundas

Um dos principais trunfos de Águas Profundas é seu impressionante elenco de estrelas, que além de Ben Affleck, traz astros de 007, Euphoria e American Horror Story.

Ben Affleck, o Batman do DCEU, interpreta Vic, o marido de Melinda, que se torna suspeito de uma série de assassinatos.

Ana de Armas, de Entre Facas e Segredos e 007: Sem Tempo Para Morrer, é Melinda Van Allen, a esposa de Vic, que deseja abrir o casamento.

Tracy Letts (Ford vs. Ferrari) interpreta Don Wilson, um novo vizinho do casal que desconfia que há algo errado na relação de Vic e Melinda.

Lil Rel Howery (Corra!) e Dash Mihok (Ray Donovan) interpretam respectivamente Grant e Jonas, os melhores amigos de Vic.

Famoso por interpretar diversos personagens em American Horror Story, Finn Wittrock integra o elenco de Águas Profundas como Tony Cameron

Jacob Elordi, o Nate de Euphoria, vive Charlie, o professor de piano de Melinda.

O elenco de Águas Profundas é completado por Kristen Connolly (House of Cards) e Rachel Blanchard (Peep Show).

Águas Profundas já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video; veja abaixo o trailer.