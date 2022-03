Ambulância: Michael Bay detona efeitos especiais do seu próprio filme

Em uma entrevista compartilhada pelo We Got This Covered, Michael Bay fez algo inusitado: criticou os efeitos especiais do seu próprio novo filme, Ambulância – Um Dia de Crime.

O diretor destacou que a maior parte das cenas de Ambulância – Um Dia de Crime apresenta efeitos práticos, sem utilização de CGI.

No entanto, algumas outras cenas ainda tiveram que ser feitas com efeitos especiais, o que Michael Bay não gostou muito.

Crítica ao CGI

“Muitas das explosões e acidentes de carro são reais. Tudo feito de verdade.”

“Parece muito perigoso, e realmente pode ser perigoso se você não souber o que está fazendo. Muitas acrobacias também são reais.”

“Tivemos poucas cenas com tela azul. Não há muito CGI.”

“Parte do CGI é uma droga nesse filme. Há algumas cenas com as quais eu não fiquei contente, mas tudo bem.”

Ambulância – Um Dia de Crime, de Michael Bay, está em cartaz nos cinemas.