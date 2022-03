Após 14 anos na Marvel, Samuel L Jackson revela se faria filme da DC

Samuel L. Jackson está desde 2008 interpretando o Nick Fury no Universo Cinematográfico da Marvel e, em entrevista recente, revelou se participaria de um filme da DC.

The Happy Sad Confused (via The Direct), ele comenta que é um grande fã dos quadrinhos da DC, mais do que dos da Marvel, mas que não entende qual que é a dos filmes da DC.

Em suas palavras:

“Bem, quero dizer, somos todos – atores são mercenários. É meio que o que fazemos, nós atuamos para quem atuamos, mas… Mas eu não sei se vou ler um roteiro da DC que vai me fazer dizer, ‘Sim, isso é legal!’, porque você espera que as coisas aconteçam, porque… quer dizer, eu sou um fã de quadrinhos, então eu sempre leio quadrinhos. E verdade seja dita, eu nem leio quadrinhos da Marvel… Eu meio que olho para eles, e quando me descobri como Nick Fury, aconteceu de me ver e [dizer] ‘O que estou fazendo nesta capa?’ e foi isso, eu coloquei o livro de volta… mas eu li DC Comics a minha vida inteira, sabe. Todos nós passamos por Superman, Batman, Surfista Prateado… Aquaman, eu era um nadador… Eu era muito fã da DC. Mas eu não sei qual é a deles cinematograficamente…”

Sendo assim, é difícil esperar por Samuel L. Jackson em algum futuro filme da DC.

Samuel L. Jackson na Marvel

Enquanto podemos nunca ver Samuel L. Jackson na DC, é esperado que o astro continue com seu belo papel no Universo Cinematográfico da Marvel.

O astro fez sua estreia no MCU em 2008 e, desde então, tem interpretado um personagem-chave para a franquia, conectando seus filmes, ainda que não tenha uma participação muito grande em nenhum deles.

Ele foi visto pela última vez na cena dos créditos finais de Homem-Aranha: Longe de Casa, em 2019, e deve retornar para a Marvel na próxima série Secret Invasion, que deve chegar ao catálogo do Disney+ ainda este ano.

