Após Batman, filmes da DC passam por grande mudança

A Warner Bros. anunciou uma grande mudança em seu calendário de lançamentos de produções da DC. Isso acontece após a estreia de Batman nos cinemas.

Após ter sido revelado que DC Liga dos Super-Pets e Adão Negro haviam sido adiados para 29 de julho e 21 de outubro, respectivamente, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods também passaram por mudanças, de acordo com o Deadline.

The Flash passou de 4 de novembro para 23 de junho de 2023, enquanto Aquaman and the Lost Kingdom mudou de 16 de dezembro para 17 de março de 2023.

Já a notícia sobre Shazam! Fury of the Gods é boa, pois o longa-metragem teve o seu lançamento adiantado de 2 de junho de 2023 para 16 de dezembro de 2022.

Mudanças no calendário da Warner Bros.

A Warner Bros. ainda não deu uma explicação para todas as mudanças, mas isto claramente indica que Shazam! Fury of the Gods está mais adiantado em sua pós-produção do que os outros longas da DC.

O estúdio recentemente teve sucesso com o lançamento de Batman, que conseguiu uma boa arrecadação de estreia.

É possível que a Warner Bros. tenha alterado o calendário pensando em uma maneira mais inteligente de organizar as produções da DC, pois anteriormente 2022 teria 5 lançamentos, enquanto 2023 teria apenas 2 (contando com Besouro Azul).

Com as mudanças, 2022 acaba tendo 4 lançamentos no cinema, enquanto 2023 apresenta 3, o que é uma divisão um pouco mais equilibrada.

Batman, da DC, está agora em cartaz nos cinemas.