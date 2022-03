Após filme fracassado da Marvel, ator ficou com trauma de ver filmes do MCU

Channing Tatum revelou que está traumatizado com o MCU. O motivo é que o astro teve um fracasso ao tentar ser um famoso personagem da Marvel.

Até a fusão entre Disney e Fox, Channing Tatum tinha um projeto confirmado. O ator faria o filme solo do Gambit, popular personagem dos X-Men.

O projeto era uma grande obsessão do astro. O filme de Gambit começou a ser planejado em 2014, com a produção do próprio Channing Tatum.

A ideia era ter a introdução do herói em X-Men: Apocalypse, o que não aconteceu. O filme solo chegou até a ter diretores como Gore Verbinski e Doug Liman.

Porém, a Disney decidiu comprar a Fox e muitos projetos foram cancelados. Para tristeza do astro, Gambit foi um deles.

Channing Tatum tem trauma ao assistir filmes da Marvel

Para Variety, o astro da Marvel confessou que ficou traumatizado. Channing Tatum não consegue mais ver o MCU com os mesmos olhos.

“Uma vez que Gambit se foi, eu fiquei muito traumatizado. Eu não consegui mais ver filmes da Marvel. Eu amei aquele personagem. Foi muito triste. Foi como perder um amigo, eu estava pronto para ser ele”, confessou o ator.

Como se sabe, o MCU vai contar com os X-Men. Há poucos detalhes divulgados, mas a Marvel prepara um reboot dos personagens já vistos nas telonas.

Gambit nunca chegou a aparecer, o que pode ser uma boa notícia para Channing Tatum. Quem sabe, a Marvel leve em conta o desejo do astro e realize o sonho dele com o papel.

A Marvel, enquanto isso, não dá qualquer previsão para um novo filme dos X-Men. Produções do MCU estão no Disney+.

