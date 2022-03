Após Netflix, filmes de One Piece dominam a HBO Max no Brasil

Considerado um dos animes mais populares de todos os tempos, One Piece faz o maior sucesso no streaming. Após conquistarem inúmeros fãs na Netflix, os filmes da saga de Luffy também dominam o Top 10 do HBO Max – figurando no 1º e 2º lugares entre os longas mais vistos da plataforma.

“O capitão Luffy navega com sua tripulação à procura de um tesouro que pode torná-lo o novo rei dos piratas”, afirma a sinopse oficial de One Piece, lançado originalmente em 1999.

No catálogo do HBO Max, os filmes que dominam o Top 10 são One Piece: GOLD e One Piece: Stampede, respectivamente o 13º e 14º longas da saga.

Para garantir a medalha de ouro e prata na plataforma, os filmes superaram produções como Jogos Vorazes, Beleza Colateral, Relatos Selvagens e Forrest Gump: O Contador de Histórias. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de cada um deles.

Tudo sobre One Piece: GOLD no HBO Max

Disponível no catálogo do HBO Max, One Piece: GOLD ficou com o 2º lugar no Top 10 da plataforma.

Lançado originalmente em 2016, GOLD é uma produção da Toei Animation, baseado no mangá de mesmo nome, criado por Eiichiro Oda.

De acordo com o site oficial do fandom de One Piece, a trama de GOLD é ambientada em Gran Tesoro, um país independente.

Gran Tesoro é o lar da “maior cidade mundial de entretenimento” – onde piratas, marinheiros e milionários se reúnem em um “santuário absoluto”, fora da jurisdição do Governo do Mundo.

Em uma jornada surpreendente, os Piratas do Chapéu de Palha conhecem o Imperador Dourado Gild Tesoro, o governante do país.

Com dinheiro, influência e diversão, Tesoro consegue conquistar os piratas perigosos e até mesmo representantes do Governo.

“Ele está prestes a entrar em ação para satisfazer sua ambição insondável – o que pode resultar em mudanças significativas nas relações de poder do Novo Mundo”, afirma a sinopse do longa.

Conheça One Piece: Stampede no HBO Max

One Piece: Stampede chegou aos cinemas em 2019. O filme foi lançado como parte das comemorações do aniversário de 20 anos do anime – com Eiichiro Oda como supervisor de criação.

A trama de Stampede é ambientada durante o Festival de Piratas – um evento criado “por piratas, para piratas”.

No Festival em questão, piratas do mundo todo, inclusive os mais infames, se juntam para uma divertida caça ao tesouro.

O objetivo dos piratas é encontrar um valioso tesouro perdido – desta vez, pertencente a ninguém menos que Gol D. Roger.

A trama se destaca por contar com diversas batalhas, incríveis cenas de ação, e o retorno de alguns dos personagens mais icônicos da franquia.

One Piece: GOLD e One Piece: Stampede estão disponíveis no catálogo do HBO Max.