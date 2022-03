Após polêmica no Oscar, filme de Will Smith domina Top 10 da Netflix

No Oscar de 2022, realizado em 27 de março, uma atitude de Will Smith chocou espectadores do mundo inteiro – e pode ter mudado para sempre a história da premiação. A polêmica acontece em meio ao enorme sucesso de um dos filmes do astro na Netflix: Projeto Gemini, que figura no Top 10 da plataforma.

Após o comediante Chris Rock fazer uma piada de mal gosto sobre Jada Pinkett-Smith, a esposa de Will, o astro de King Richard: Criando Campeãs se levantou e deu um forte tapa no humorista, em um momento que já entrou para a história do Oscar.

Na piada em questão, Chris Rock faz referência ao sofrimento de Jada Pinkett com a alopecia, uma doença autoimune que causa a queda de cabelos. A atitude de Will Smith dividiu a opinião dos fãs: parte condena o ator pelo ato de violência, e outros o elogiam por defender a esposa.

Em meio à polêmica, fãs de Will Smith podem conferir na Netflix o filme Projeto Gemini. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

Conheça a trama de Projeto Gemini na Netflix

Dirigido por Ang Lee (O Incrível Hulk), Projeto Gemini – também encontrado sob o título original de Gemini Man – foi lançado originalmente em 2019.

“Uma agência secreta do governo cria um clone mais jovem e mais forte de um atirador recém-aposentado com a missão de matá-lo”, afirma a sinopse oficial de Projeto Gemini na Netflix.

O thriller de espionagem aborda a história de Henry Brogan, um assassino profissional de 51 anos, pronto para se aposentar após o 72º trabalho.

Entretanto, os planos de Henry são frustrados quando ele se torna o alvo de um misterioso matador, que aparentemente consegue prever todos os seus movimentos.

Para sua surpresa – e terror – Henry descobre que o homem que tenta matá-lo, na verdade, é um clone mais jovem e mais forte dele mesmo.

Embora esteja fazendo muito sucesso na Netflix, Projeto Gemini não contou com a mesma popularidade em seu lançamento original.

Com um orçamento de 138 milhões de dólares, o filme garantiu apenas 173 milhões na bilheteria, o que trouxe um grande prejuízo para a Paramount Pictures.

Will Smith e o elenco de Projeto Gemini

Como já citamos, o elenco de Projeto Gemini é liderado por Will Smith.

Além de interpretar Henry Brogan, o ator vive Jackson Brogan, seu clone mais jovem.

O astro utiliza tecnologias de captura de movimentos e computação gráfica para interpretar sua versão mais nova.

Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim contra o Mundo, Kate) é Danielle ‘Danny’ Zakarewski, uma veterana da Marinha Americana que ajuda Henry em sua luta contra o tempo.

Clive Owen (Closer: Perto Demais) interpreta Clayton Varris, o impiedoso líder da organização GEMINI, o grande antagonista do longa.

O elenco de Projeto Gemini é completado por Benedict Wong, o Wong dos filmes do MCU, como Baron, um colega de Henry.

Projeto Gemini, com Will Smith, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.