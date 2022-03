Após suspense erótico do Prime Video, atriz está em filme quente da Netflix

Recentemente, Ana de Armas fez muito sucesso no thriller erótico Águas Profundas, do Amazon Prime Video. No longa, a atriz contracena com o ex-namorado Ben Affleck. Agora, Ana se prepara para interpretar um verdadeiro ícone sexual em um novo projeto da Netflix: Blonde, sobre a vida e carreira de Marilyn Monroe.

Em Águas Profundas, Ana de Armas interpreta a esposa em um casal bem sucedido, que se envolve em uma teia de traições, mentiras e mistérios ao decidir abrir seu relacionamento.

Já em Blonde, por outro lado, o teor sensual vem da própria história de Marilyn Monroe. Com uma abordagem bem diferente – e inúmeras cenas para maiores – o filme tem tudo para ser um dos melhores projetos eróticos de 2022.

Veja abaixo tudo sobre a trama, o erotismo e a previsão de estreia de Blonde, com Ana de Armas, na Netflix.

Conheça o erótico Blonde, com Ana de Armas

Mesmo antes de estrear na Netflix, a cinebiografia de Marilyn Monroe – com o título de Blonde (Loira) – recebeu a classificação indicativa mais pesada dos Estados Unidos: NC-17.

Isso significa que o filme só poderá ser assistido por maiores de 18 anos. O motivo? Suas várias cenas explícitas de sexo.

A produção da Netflix – que passou por uma longa jornada antes de ter seu lançamento confirmado pela plataforma – aborda a trajetória de Marilyn Monroe como um ícone da sociedade, moda, cinema e sexualidade.

O longa fala também sobre a infância complicada da atriz e de seus inúmeros traumas, entre abusos sexuais, assédio e o sexismo da Era de Ouro de Hollywood.

Devido à suas cenas gráficas, o filme precisou passar por uma nova edição. Mas de acordo com o seu diretor, Blonde continua mais erótico do que nunca.

Originalmente, o filme tinha previsão de estreia para o Festival de Cinema de Veneza. Entretanto, devido à preocupação da Netflix com as cenas de sexo, o lançamento foi cancelado.

Vale lembrar que Blonde é uma adaptação do livro homônimo, escrito por Joyce Carol Oates. A obra original mistura realidade e ficção para traçar um retrato completo da complexa personalidade de Marilyn Monroe.

Além de Ana de Armas, quem está no elenco de Blonde?

Como já citamos, o elenco de Blonde é liderado por Ana de Armas no papel de Norma Jean Mortenson – mais conhecida pelo nome artístico Marilyn Monroe.

Mas o filme conta também com grandes astros do cinema como figuras importantíssimas do Velho Hollywood.

Adrien Brody (O Pianista, Grande Hotel Budapeste) vive Arthur Miller, o roteirista e cineasta que foi o último marido de Marilyn Monroe.

Bobby Cannavale (Nove Desconhecidos, O Irlandês) é Joe DiMaggio, o jogador de baseball que também foi casado com a estrela.

Julianne Nicholson (Mare of Easttown) interpreta Gladys Pearl Baker, a mãe de Marilyn.

Caspar Phillipson vive John F. Kennedy, o presidente americano famoso por seu affair com Marilyn Monroe – o mesmo papel que interpretou no filme Jackie.

Allan “Whitey” Snyder, amigo de longa data e maquiador particular de Marilyn, é interpretado por Toby Huss (Veep).

O filme conta também com David Warshofsky (Truque de Mestre) como o executivo Darryl F. Zanuck, Evan Williams (Versailles) como o ator Edward G. Robinson Jr. e Xavier Samuel (Eclipse) como Charles Chaplin Jr, o filho de Charles Chaplin.

Quando Blonde, o filme erótico de Ana de Armas, estreia na Netflix?

Blonde ainda não tem uma data específica de estreia na Netflix, mas a plataforma já garantiu que o longa chega ao catálogo ainda em 2022.

Em uma entrevista à Variety, o executivo Scott Stuber confirmou que Blonde estreará no próximo outono americano. Ou seja: entre setembro e dezembro de 2022.

A Netflix ainda não divulgou o trailer de Blonde. Enquanto isso, Águas Profundas, com Ana de Armas e Ben Affleck, está disponível no Prime Video.