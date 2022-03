Após volta de Crepúsculo, atriz revela brigas e paixões nos bastidores

Ashley Greene, a Alice Cullen da Saga Crepúsculo, recentemente anunciou a volta de Crepúsculo por meio de um podcast sobre os bastidores da série. Em meio a esse lançamento, que ocorrerá em março, a atriz revelou que nem tudo era fácil atrás das câmeras dos filmes de vampiros e lobisomens.

A atriz conversou com a People, revelando os altos e baixos dos filmes. Ela participou de todos os longas da franquia, de Crepúsculo a Amanhecer – Parte 2.

“Fizemos isso por cinco anos e houve muitos altos e baixos, e algum drama. Éramos como uma família, mas também na casa dos 20 anos, então havia meio que brigas aqui e ali”, disse ela. “Então, acho que é uma daquelas coisas em que, na maioria das vezes, foi uma boa experiência, mas éramos seres humanos e estávamos na casa dos 20 anos”.

Ela continuou: “Então você pode imaginar quem você era aos 20 anos versus quem você é agora”.

A ideia do podcast surgiu depois que Greene percebeu a popularidade dos filmes sendo recobrada com a inclusão deles no catálogo da Netflix. “Sinto que isso é um sinal”, lembrou ela.

“Para poder compartilhar essa experiência pela qual passamos, pensei que seria muito divertido. E tem sido. Tem sido como, eu me lembro de tanta coisa, mas então Peter [Facinelli, que interpreta Carlisle Cullen] se lembra de outra coisa, e Kellan [Lutz, que interpreta Emmett Cullen] se lembra de outra coisa. novamente foi realmente incrível”, acrescentou a atriz.

Ashley Greene como Alice na Saga Crepúsculo

Flertes nos bastidores

Falando com o Insider, Ashley Greene disse que era “natural” ter flertes entre os atores em Crepúsculo. Eles passaram muito tempo juntos, o que criou uma certa união entre o elenco.

“Era natural que essas coisas se desenvolvessem. Ficamos próximos por uns quatro ou cinco anos, então é claro que isto aconteceria. Obviamente, alguns flertes se transformaram em relacionamentos. Outros, não.”

Os atores principais de Crepúsculo, Kristen Stewart e Robert Pattinson, tiveram um namoro que durou alguns anos.

Ashley Greene acrescentou na entrevista que guarda boas memórias de sua época com o resto do elenco.

“Ficávamos em quartos de hotel, tocando música e bebendo. Era um momento de união muito intenso para nós. Essas provavelmente são as melhores lembranças que eu tenho. Nós éramos capazes de sermos verdadeiros um com o outro. Ficou um pouco mais difícil enquanto a saga progredia. Nós passamos a receber muita atenção”, finalizou.

Mais sobre o podcast de Crepúsculo

Intitulado The Twilight Effect (O Efeito Crepúsculo), o poscast falará sobre os bastidores dos filmes.

Ashley Greene vai apresentar o podcast junto com Melanie Howe. Ao todo serão 30 episódios, com os dois primeiros sendo lançados em 15 de março de 2022.

Além de falar sobre os filmes da saga Crepúsculo, outros astros dos longas-metragens serão convidados, como Kellan Lutz, Nikki Reed e Peter Facinelli.

O podcast segue a premissa de outros que revisitam filmes ou séries famosas, como Office Ladies, com Jenna Fischer e Angela Kinsey, que estrelaram The Office e reassistem a série, comentando sobre ela.

A Saga Crepúsculo está disponível na Netflix.