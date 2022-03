Assustador novo filme da Netflix se torna sensação pelo mundo

Um comovente filme dinamarquês está dominando o TOP 10 da Netflix ao redor do mundo neste fim de semana. Trata-se do filme O Bombardeio (também conhecido como The Shadow in My Eye), com direção de Ole Bornedal.

Na última sexta-feira (11), o filme ficou em primeiro lugar no TOP 10 de longas da Netflix, e em 4º lugar na lista geral.

Com temática militar, o filme se ambienta na ocupação nazista que aconteceu em Copenhague, durante missão dos Aliados durante o final da Segunda Guerra Mundial, mas que teve um trágico desfecho – principalmente para as crianças que vivam na região.

O filme é baseado em acontecimentos reais, o que deixa a narrativa ainda mais comovente.

Mais sobre O Bombardeiro

Atualmente, com os conflitos que estão acontecendo na Europa, filmes sobre guerra voltaram a ganhar destaque na Netflix. O Bombardeio é um dos longas que chamou a atenção do público por sua história real e comovente.

O filme mostra o evento histórico no qual a Força Aérea Britânica tinha como objetivo bombardear a sede da Gestapo em Copenhague, mas erraram o alvo e acabaram atingindo uma escola. 120 pessoas foram declaradas mortas no acontecido, incluindo 86 crianças.

Bertram Bisgaard Enevoldsen, Ester Birch, Ella Josephine Lund Nilsson, Malena Lucia Lodahl e Fanny Leander Bornedal são alguns dos nomes que atuam neste filme.

O Bombardeio já está disponível na Netflix.