Astro da Marvel revela que “jamais” gostaria de interpretar James Bond

Muitos astros britânicos gostariam de viver James Bond nos filmes do 007, mas um astro específico quer passar longe do papel: Eric Bana, que viveu o Hulk nos cinemas.

Bana interpretou Bruce Banner em Hulk (2003), filme dirigido por Ang Lee e, apesar de ter vivido um personagem bastante popular, ele não gostaria de lidar com a fama de ser Bond.

“Eu jamais gostaria de ser James Bond. Teria sido fama demais para a minha cabeça. … Eu sou amplamente capaz de fazer o que diabos eu quiser, quando eu quiser. Teria sido uma grande perda”, disse o astro (via ScreenRant).

Dito isso, Bana também atuou em outros filmes bem populares, como Tróia, no qual interpretou Heitor, e Munique.

Astro de James Bond é esquecido em tributo a 007 no Oscar 2022

O Oscar 2022 trouxe diversos momentos marcantes, como o polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock. A cerimônia também contou com um tributo aos 60 anos do 007 nos cinemas. Uma gafe ocorreu nesse momento: um dos atores que interpretou James Bond foi esquecido.

O tributo trouxe os apresentadores Tony Hawk, Kelly Slater e Shawn White falando sobre a franquia, com uma montagem em vídeo honrando os filmes e atores que interpretaram o agente secreto.

No entanto, os apresentadores esqueceram de falarem de um dos atores que viveram o personagem: George Lazenby.

Lazenby foi o segundo ator a interpretar James Bond e apareceu em apenas um filme: 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade. Ele assumiu o papel após Sean Connery deixar a franquia (apesar de Connery ter retornado depois).

Curiosamente, o filme hoje em dia é considerado um dos melhores da franquia e, inclusive, serviu como base para diversos trechos dos dois últimos filmes do 007: Spectre e Sem Tempo Para Morrer.

007: Sem Tempo Para Morrer pode ser conferido em plataformas digitais.