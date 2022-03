Astro de Cobra Kai e Bruna Marquezine vão estrelar filme da DC

Uma parceria interessante acontecerá em Besouro Azul, da DC. A produção contará com Xolo Maridueña, de Cobra Kai, e com a brasileira Bruna Marquezine.

O ator de Cobra Kai será Jaime Reyes, que se torna o Besouro Azul.

Continua depois da publicidade

Já Bruna Marquezine interpretará uma personagem chamada Penny, que serve como o interesse amoroso do personagem principal, de acordo com o The Wrap.

Vale lembrar que Bruna Marquezine já havia participado de um teste para interpretar a Supergirl em The Flash. No entanto, ela acabou sendo superada por Sasha Calle.

Xolo Maridueña está animado com a oportunidade

Xolo Maridueña deu uma entrevista para a Variety em que destacou as oportunidades que vem recebendo na carreira por causa do seu papel em Cobra Kai.

Ele interpreta o personagem Miguel na série.

“Sou grato pela oportunidade em Cobra Kai. Eu aprendi a realizar acrobacias e todas essas coisas malucas, o que terá um novo nível agora com as telas verdes, os trajes e o CGI.”

“Eu estou muito empolgado. Será o início de uma nova fase na minha vida.”

Besouro Azul, da DC, chegará aos cinemas em 18 de agosto de 2023.