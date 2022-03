Astro de Doutor Estranho não se considera um dos Vingadores

Benedict Cumberbatch, a estrela do filme Doutor Estranho, da Marvel, disse em entrevista recente que seu personagem não é um Vingador.

Enquanto conversava com o KCRW sobre o filme Ataque dos Cães, lançado pela Netflix, o ator explico que seu personagem do MCU não faz parte da equipe dos Vingadores, embora já tenha trabalhado com eles.

Ele diz: “As pessoas dizem ‘você estava no filme dos Vingadores, mas você não é um Vingador, certo?’ e não, eu não sou. Eu não estou na Torre Stark com Nick Fury. Não, ele está meio que fora desse reino, mas não acho que seja necessariamente um traço de caráter. Acho que é apenas um título de trabalho. Ele está lá para proteger a realidade dos Vingadores de uma maneira diferente do que eles fizeram, lutando até o ponto em que tudo colide nos dois últimos filmes dos Vingadores, então ele mantém sua posição de adulto às margens, mas acho que apenas por um tempo.”

Cumberbatch sugere, ainda, que podemos ver Doutor Estranho novamente em ação ao lado de uma equipe: “Sempre há um momento em que ele tem que trabalhar com pessoas e equipes e, você sabe, podemos ver isso no próximo filme, você tem que esperar para ver”, finaliza o astro.

Confira o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura:

Doutor Estranho 2 vem aí

A direção de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é de Sam Raimi. Ele é conhecido por seu trabalho na primeira trilogia do Homem-Aranha, estrelada por Tobey Maguire.

Já o roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, de Loki.

Assim como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) contará com diversas participações especiais, como do Professor Xavier, interpretado por Patrick Stewart.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.