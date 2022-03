Astro de James Bond é esquecido em tributo a 007 no Oscar 2022

O Oscar 2022 trouxe diversos momentos marcantes, como o polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock. A cerimônia também contou com um tributo aos 60 anos do 007 nos cinemas. Uma gafe ocorreu nesse momento: um dos atores que interpretou James Bond foi esquecido.

O tributo trouxe os apresentadores Tony Hawk, Kelly Slater e Shawn White falando sobre a franquia, com uma montagem em vídeo honrando os filmes e atores que interpretaram o agente secreto.

No entanto, os apresentadores esqueceram de falarem de um dos atores que viveram o personagem: George Lazenby.

Lazenby foi o segundo ator a interpretar James Bond e apareceu em apenas um filme: 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade. Ele assumiu o papel após Sean Connery deixar a franquia (apesar de Connery ter retornado depois).

Curiosamente, o filme hoje em dia é considerado um dos melhores da franquia e, inclusive, serviu como base para diversos trechos dos dois últimos filmes do 007: Spectre e Sem Tempo Para Morrer.

007: Sem Tempo Para Morrer teve prejuízo apesar de grande bilheteria

007: Sem Tempo Para Morrer foi uma das maiores bilheterias da pandemia de COVID-19, mas ainda assim pode perder dinheiro.

Conforme a Variety, o filme com Daniel Craig pode perder US$ 100 milhões, por mais que tenha arrecadado US$ 774 milhões.

Previamente, havia sido informado que o longa-metragem precisava de US$ 900 milhões para gerar lucro. Esse valor astronômico se deve por conta dos diversos adiamentos causados pela pandemia de COVID-19.

Originalmente, o orçamento do filme era de aproximados US$ 250-300 milhões. Vale apontar, no entanto, que a MGM não confirmou (e provavelmente não confirmará) essas informações.

007: Sem Tempo Para Morrer pode ser conferido em plataformas digitais.