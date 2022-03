Astro de Shang-Chi está se recusando a assinar quadrinhos do herói em eventos

Simu Liu participará de uma nova convenção de quadrinhos em Washington, nos Estados Unidos, mas afirmou que não dará autógrafos em determinadas edições de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

De acordo com a página da Ace Experience para o site Awesome Con, Liu decidiu que não assinará os edições que contam com a participação do personagem Dr. Fu Manchu, rival e pai de Shang-Chi, que é visto como uma mancha racista no legado do super-herói.

Nos quadrinhos, esse personagem segue o estereótipo de “perigo amarelo”, um medo racista de que as culturas do leste asiático pudessem ameaçar o mundo ocidental.

Ao longo dos anos, o personagem foi sendo adaptado e nem chegou a existir no filme de 2021, sendo habilmente substituído pelo vilão Mandarim, mudança que foi elogiada como um passo certo para compensar os erros do passado.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.

