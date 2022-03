Até a Amazon está pedindo o trailer de Thor 4

Os fãs estão ansiosos pelo trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), que ganhou pouquíssimos materiais promocionais até o momento. Chegou ao ponto que até o Amazon Prime Video está querendo ver o trailer do filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Tudo começou com o lançamento da prévia da terceira temporada de The Boys. Taika Waititi, diretor de Thor: Ragnarok e Amor e Trovão reagiu ao trailer com um: “aí sim!”.

Depois disso, a conta oficial de The Boys no Twitter publicou uma imagem de Billy com o tuite de Taika Waititi em primeiro plano, com a seguinte legenda:

“Um trailer por um trailer, Taika Waititi? Cadê Thor: Amor e Trovão?”. Veja o tuite, abaixo.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.