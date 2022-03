Ator cotado para ser Namor no MCU reforça rumores com nova imagem

Uma recente publicação de Tenoch Huerta deu espaço a mais especulações de que o ator vai interpretar Namor no Universo Cinematográfico Marvel.

No Instagram, o astro compartilhou uma foto da escultura de Benito Juarez, que se encontra em San Juan, no Porto Rico.

Conforme relatórios de produção de Pantera Negra 2 (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre), o longa-metragem também grava no mesmo local.

Há tempos já há rumores sobre Namor aparecer no filme, mas nada foi confirmado oficialmente por enquanto.

“Aquele que se passa na velha San Juan”, diz a legenda da foto de Tenoch Huerta.

Veja a publicação abaixo.

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Já What If? (E Se?) tem uma temporada disponível no Disney+.

