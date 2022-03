Ator da biografia de Elvis Presley negocia papel em Duna 2

Indicado ao Oscar, a nova versão cinematográfica de Duna foi um sucesso e, agora, o filme se prepara para uma sequência.

Além de astros como Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, que devem voltar do projeto de 2021, o novo filme da franquia também contará com novos astros, e o Deadline informa que Austin Butler está em negociações para interpretar Feyd-Rautha na já aguardada sequência.

Continua depois da publicidade

Na obra literária de Frank Herbert que deu origem aos filmes de Duna, Rautha é um dos personagem favorito dos fãs. Na versão cinematográfica de 1984 o personagem foi interpretado por Sting, dando vida ao ao malvado e traiçoeiro sobrinho mais novo do Barão Vladimir Harkonnen.

Para a sequência, também foi informado que Florence Pugh, de Viúva Negra, está em negociações para interpretar a princesa Irulan Corrino. Duna 2 deve começar a ser filmado ainda neste ano, e a previsão de lançamento aponta para outubro de 2023.

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC. Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido no HBO Max.