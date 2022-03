Ator da Marvel chama Tom Holland, o Homem-Aranha, de “aberração”

Willem Dafoe, que interpretou o Duende Verde nos filmes do Homem-Aranha, disse ter ficado impressionado com Tom Holland em Sem Volta Para Casa.

Em um novo clipe exclusivo dos bônus de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, os vilões do Homem-Aranha se reuniram para elogiar o jovem ator por suas façanhas como o Cabeça de Teia.

“Ele é muito impressionante”, disse Dafoe (via Digital Spy). “Além disso, fisicamente, ele é muito ágil e é muito habilidoso, então, em fazer as acrobacias e as coisas de luta, ele é uma aberração, cara”.

“Ele é muito limpo, ele é muito bom. Muito bonito”, acrescentou Willem Dafoe.

Receber um elogio de um ator como Dafoe realmente não é algo de se descartar.

Filme com grande elenco

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) será em breve lançado em DVD e mídia digital.

