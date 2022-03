Ator da trilogia de Tobey Maguire tem reação hilária sobre não estar em Homem-Aranha 3

Bruce Campbell já apareceu em inúmeros filmes de Sam Raimi, desde que trabalharam juntos em Evil Dead. Ele tem pontas nos filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire e foi questionado sobre Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

No filme da Marvel, Maguire volta ao papel depois de anos e Campbell reagiu ao filme, ao ser perguntado sobre ele no evento Fandemic Tour, em Atlanta (via ScreenRant).

“O recente Homem-Aranha, houve um filme recente do Homem-Aranha? Eu não sabia, eu estava nos bons. Eu não saberia dizer”, brincou o ator.

“No primeiro Homem-Aranha, eu tenho o que eles chamam de participação especial, um pequeno papel. Mas senhor, esse é um papel fundamental. Se meu personagem não estivesse naquele filme, essa franquia de bilhões de dólares seria chamada de ‘A Aranha Humana'”, continuou o astro.

Para quem não se lembra, no primeiro filme do Homem-Aranha, ele trabalha no ringue de luta que Peter Parker vai antes de se tornar o herói que conhecemos. Parker tinha adotado o nome Aranha Humana e o personagem de Campbell que muda para Homem-Aranha.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível em mídia digital.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.